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السجن 3 سنوات لعامل وشقيقه لاتهامهما بالاتجار فى مخدر الحشيش بقنا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:31 م
السجن 3 سنوات لعامل وشقيقه لاتهامهما بالاتجار فى مخدر الحشيش بقنا محكمة قنا - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار الدكتور عصام فكري إسماعيل، وعضوية المستشارين صلاح الشربيني، وماركو سمير فرج، وسكرتارية أشرف جعفر، وأسامة الأمير، شقيقين، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في الحشيش، بمركز دشنا، شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى يونيو 2018 عندما وجهت النيابة العامة بدشنا للمتهمين "فهد.ع.م"21 عامًا، عامل وشقيقه حمزة، 19 عامًا، طالب، مقيمين بقرية الرحمانية قبلي بنجع حمادي، بتهمة الاتجار في الحشيش، بمركز دشنا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 6131 لسنة 2018 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 2443 لسنة 2016 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات.

 


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