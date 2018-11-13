السجن 15 عاما لعاطلين أشعلا النار بسيدة داخل منزلها انتقاما من زوجها بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطلين بالسجن 15 سنة، لمحاولتهما الشروع فى قتل ربة منزل، بسبب خلافات مع زوجها، وقاما بسكب مادة الجازولين عليها، وإشعال النيران بها وبالمنزل بقصد قتلها.

صدر الحكم برئاسة المستشار على موسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزي.

تعود أحداث القضية رقم 683 لسنة 2016 جنايات منشاة أبو عمر، ليوم 10 مارس، بشأن إتهام النيابة العامة بالحسينية لكل من "إيهاب م م س أ" و" محمد ع م س أ" بدائرة مركز منشاة أبوعمر، لقيامهما بالشروع فى قتل " شوقية ش س أ" 34 سنة ربة منزل مقيمة المصرية مركز منشاة أبو عمر،على أثر خلافات بين زوجها والمتهمين.

وكشفت التحريات التى قام بها الرائد حازم حسن، رئيس مباحث منشأة أبو عمر، ومعاونه النقيب محمد حنفي، بصحة الواقعة، وقيام المتهمان بحيازة سلاح أبيض سنجة، ودخول منزل المجنى عليها وقام بسكب مادة الجازولين عليها، وعلى منزل مما أدى إلى إشتعال النيران بها وأثناء محاولة المجنى عليها الخروج من المنزل للأستغاثة، قاما المتهمان بدفعها بقوة داخله مما أدى إلى حدوث إصابتها بحروق متفرقة بالجسم، حيث قصد المتهمان قتلها عمدا، واستغل عدم تواجد أحد بالمنزل، وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة، لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.