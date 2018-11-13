video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: حملات تفتيشية مفاجئة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم لضبط المخالفين

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:00 ص
الزراعة: حملات تفتيشية مفاجئة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم لضبط المخالفين لحوم - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع التفتيش والمجازر بالمديريات، بمواصلة حملات تفتيشية مفاجئة على أسواق ومنافذ ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع منتجات اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية، كإجراء للتأكد من ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة وسلامة المواطنين وضبط المخالفين.

 

وقال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملات البيطرية على أسواق اللحوم مستمرة دوريا لضبط المخالفين، والرقابة المشددة على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير المحاضر حال ثبوت عدم صلاحيتها، قبل بيعها للمواطنين.

 

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية أن هناك تنسيقا دوريا مع المحليات وجهاز الشرطة والصحة والتموين على الرقابة على أسواق اللحوم وضبط المخالفين، حيث تشمل الحملات الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق، لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنشاء 1000 منفذ لتسويق السلع الزراعية بأسعار مخفضة

وزارة الزراعة

أسواق اللحوم

المنتجات الغذائية

الخدمات البيطرية

محال بيع اللحوم




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة