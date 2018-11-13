الزراعة: حملات تفتيشية مفاجئة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم لضبط المخالفين

كتب عز النوبى

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع التفتيش والمجازر بالمديريات، بمواصلة حملات تفتيشية مفاجئة على أسواق ومنافذ ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع منتجات اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية، كإجراء للتأكد من ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة وسلامة المواطنين وضبط المخالفين.

وقال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملات البيطرية على أسواق اللحوم مستمرة دوريا لضبط المخالفين، والرقابة المشددة على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير المحاضر حال ثبوت عدم صلاحيتها، قبل بيعها للمواطنين.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية أن هناك تنسيقا دوريا مع المحليات وجهاز الشرطة والصحة والتموين على الرقابة على أسواق اللحوم وضبط المخالفين، حيث تشمل الحملات الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق، لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.