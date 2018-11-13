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الرئيس البرازيلى يعين جنرالا متقاعدا وزيرا للدفاع

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:05 م
الرئيس البرازيلى يعين جنرالا متقاعدا وزيرا للدفاع الرئيس البرازيلى المنتخب جاير بولسونارو
أ ف ب
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أعلن الرئيس البرازيلى المنتخب جاير بولسونارو الثلاثاء تعيين الجنرال المتقاعد فرناندو افيزيدو ايه سيلفا وزيرا للدفاع، علما بأنه رئيس أركان سابق.

وكتب بولسونارو على تويتر "أبلغ الجميع تعيين الجنرال فرناندو افيزيدو ايه سيلفا في منصب وزير الدفاع". وتوجه بولسونارو الثلاثاء الى برازيليا لعقد سلسلة اجتماعات تمهد للعملية الانتقالية قبل تسلمه منصبه في أول كانون الثاني/يناير.

وحتى الان، عين الرئيس اليميني المتطرف سبعة أعضاء في حكومته بينهم ثلاثة عسكريين.

والحقيبة المهمة الوحيدة التي لا تزال شاغرة هي وزارة الخارجية.

 


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