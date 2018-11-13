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الحكم بالسجن على 9 إرهابيين بالأردن لتورطهم فى إطلاق نار قبل عامين

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:53 م
الحكم بالسجن على 9 إرهابيين بالأردن لتورطهم فى إطلاق نار قبل عامين الشرطة الأردنية بالكرك
رويترز
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أصدرت محكمة أردنية اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن على 9 إرهابيين لضلوعهم فى عملية إطلاق نار قبل عامين فى قلعة أثرية بمدينة الكرك جنوب البلاد أسفرت عن مقتل 10 أشخاص من بينهم سائحة كندية. وتراوحت الأحكام بين السجن ثلاثة أعوام والسجن المؤبد.

وقالت المحكمة إن المجموعة المؤلفة من تسعة شاركت فى هجمات فى المنطقة المحيطة بقلعة أثرية. وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل 4 إرهابيين. وقالت محكمة أمن الدولة إن المتهمين أدينوا بارتكاب "أعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان... وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".

 


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