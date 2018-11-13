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الجيش الليبى يؤكد مقاطعة حفتر لاجتماع باليرمو ومشاركته باجتماع لدول الجوار

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:43 ص
الجيش الليبى يؤكد مقاطعة حفتر لاجتماع باليرمو ومشاركته باجتماع لدول الجوار حفتر
كتب أحمد جمعة
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قال مدير مكتب الإعلام فى مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية خليفة العبيدى ان المشير خليفة حفتر  سيعقد لقاءات اليوم الثلاثاء مع رؤوساء دول الجوار الليبى، وذلك لبحث اخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية

وأكد مكتب الإعلام التابع لقيادة الجيش الليبى، الثلاثاء،  عدم مشاركة المشير حفتر فى أعمال مؤتمر باليرمو الذي تستضيفه ايطاليا حول الأزمة الليبية.

ووصل المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الإثنين، إلى مقر انعقاد المؤتمر الدولى حول ليبيا فى مدينة باليرمو الإيطالية.

وكان جوزيبى كونتى رئيس الوزراء الإيطالى فى استقبال المشير حفتر، فيما دار بينهما حديث ودى لم يفصح بعد عن مضمونه.

 

 

 


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