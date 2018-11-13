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الجيش الإسرائيلى يصعد فى غزة ويستدعى قوات من الاحتياط

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:43 ص
الجيش الإسرائيلى يصعد فى غزة ويستدعى قوات من الاحتياط الجيش الاسرائيلى - ارشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
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أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الثلاثاء استدعاء قوات من الاحتياط فى عدد من الأسلحة وهى سلاح المشاة و المدرعات و القبة الحديدية التى تتصدى للصواريخ التى تطلقها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه فى اعقاب الأحداث الأخيرة وإطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية صواريخها على المستوطنات القريبة من القطاع رداً على الغارات الإسرائيلية فى القطاع ،أعلن الجيش الإسرائيلى استدعاء قوات من الاحتياط.

كان الجيش الإسرائيلى قد أعلن فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء أنه استهدف أكثر  من 100 موقعاً حيوياً فى قطاع غزة ، من بينها فندق الأمل وفضائية الأقصى وغيرها من المواقع الأخرى.

 

 

 


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