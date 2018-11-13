التنمية المحلية تتفقد 21 موقعا بأسوان استعدادا لاستضافة منتدى الشباب العربى 2019

أ.ش.أ

أكد محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، أن لجنة التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية التى زارت أسوان على مدار اليومين الماضيين انتهت من تفقد ومتابعة 21 موقعا داخل المدينة، فى مختلف قطاعات البنية الأساسية والخدمات والسياحة والآثار والمشروعات الاستثمارية، بناء على تكليف من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وذلك استعداداً لاستضافة المحافظة العام القادم منتدى الشباب العربى والإفريقى، تنفيذاً لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال المحافظ، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن اللجنة إطلعت على أعمال التطوير والتجميل والتشجير التى سيتم تنفيذها، بجانب الارتقاء بمستوى المواقع الخدمية والبنية الأساسية والمرافق العامة، لتكون المحافظة جاهزة لاستقبال هذا الحدث الهام، مشيرا إلى أن جميع الملاحظات التى عرضتها لجنة وزارة التنمية المحلية سيتم عرضها على المستوى الأعلى لسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لدفع العمل وتوفير الاعتمادات المالية، وهو الذى سيتم متابعته أولاً بأول من المحافظة فى مختلف مواقع العمل العام.

ولفت إبراهيم إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقى لعام 2019 يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذه المحافظة الواعدة استثمارياً وتنموياً، مؤكدا أن ذلك سيعيد لأسوان بريقها الحضارى ودورها التاريخى باعتبارها بوابة مصر الجنوبية على إفريقيا ونقطة الانطلاق نحو المزيد من آفاق التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية مع كافة الدول الإفريقية، من خلال إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية والخدمية ومنظومة النظافة العامة والتجميل لاستقبال العديد من الأحداث والمهرجانات والمؤتمرات المرتبطة بالقارة السمراء.