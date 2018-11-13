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التعليم توضح حقيقة تغيير مسمى الوزارة فى تعديلات القانون الجديد

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:41 م
التعليم توضح حقيقة تغيير مسمى الوزارة فى تعديلات القانون الجديد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور محمد عمر نائب، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن ما نشره العديد من الأشخاص حول موافقة مجلس النواب على تعديل مسمى وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم فقط فهذا الخبر غير صحيح.

وأضاف الدكتور محمد عمر نائب على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": الخبر الصحيح أنه فى إطار إدخال بعد التعديلات على قانون التعليم الصادر عام 1981 والباب المضاف عام 2007 فى شان المعلمين فتم تعديل أربعة مواد لعلاج بعض المشاكل الخاصة بالمعلمين وتعديل مسمى وزارة التربية والتعليم الى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفق القرار الجمهورى الصادر بتشكيل الحكومة.

 


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