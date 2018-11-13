التعليم تنظم حفل إطلاق التقرير الجديد للبنك الدولى حول التعليم بالشرق الأوسط

كتب محمود طه حسين

تعقد، اليوم الثلاثاء، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع البنك الدولى حفل إطلاق التقرير الجديد للبنك الدولى حول "التعليم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تحت عنوان "التوقعات والتطلعات: إطار عمل جديد للتعليم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: اختارت مجموعة البنك الدولى القاهرة منصة للحدث تقديرًا للإصلاحات التى تنفذها الحكومة المصرية فى قطاع التعليم.

ويحضر الحفل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويقام الحفل فى إحدى فنادق القاهرة.