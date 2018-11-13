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"التعليم": تابلت الثانوية العامة محمل بالمحتوى العلمى والكتب الخارجية للطلاب

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:30 ص
"التعليم": تابلت الثانوية العامة محمل بالمحتوى العلمى والكتب الخارجية للطلاب طلاب الثانوية العامة ارشيفية
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التابلت الذى سوف يتم توزيعه على طلاب الصف الأول الثانوى سيكون محملا بالمحتوى العلمى والفيديوهات والكتب الخارجية، إضافة إلى إمكانية دخول الطالب على بنك المعرفة المصرى لتحقيق أعلى استفادة، وفى إطار تغذية الطالب بأكثر من مصدر للمعرفة، بحيث لا يعتمد على كتاب الوزارة فقط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها قاربت على استلام كافة الكميات المطلوبة من أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، حيث من المقرر أن يتم وصول جميع الكميات نهاية الشهر الجارى

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من المقرر أن يبدأ التوزيع نهاية الشهر الجارى وبداية ديسمبر المقبل، موضحة أن البداية ستكون بالمحافظات التى تم تجهيزها بشبكات الفايبر والسيرفرات، ومن المقرر أن تكون محافظات القنال والصعيد فى البداية.

 

وأوضحت المصادر أن الطلاب يتسلمون التابلت بالمحتوى عليه وسوف تتابع الوزارة وصول الجهاز لكل طالب فى يده من خلال حطة ولجان متابعة فى الإدارات التعليمية والمديريات

 

 


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