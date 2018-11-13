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الاتحاد الأفريقى: تحديات كبرى تواجه الحفاظ على التنوع البيولوجى بالقارة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:32 ص
الاتحاد الأفريقى: تحديات كبرى تواجه الحفاظ على التنوع البيولوجى بالقارة جانب من مؤتمر التنوع البيولوجى
كتبت آية دعبس
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قال هارسين نيامب ممثل لجنة الاتحاد الأفريقى، أن التنوع البيولوجى فى قارة أفريقيا أمر فى منتهى الأهمية، حيث يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على الأمن الغذائى، ويعزز من الاقتصاد، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات التى تواجه القارة، أدت إلى تدهور التنوع البيولوجى، أبرزها: الفساد والطمع، والتوسع الحضرى، مشيرا إلى أن رؤساء الدول قد أعلنوا أن عام 2020 هو عام كسب الحرب ضد الفساد على مستوى القارة، خاصة أننا سمحنا للقوات الخارجية بالتخطيط للاستفادة من مواردنا كقارة أفريقية، دون استفادة شعوبنا منها.

 

وأضاف ممثل لجنة الاتحاد الأفريقى، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى، المنعقد الآن بشرم الشيخ: "لكى نتمكن من إحراز التقدم نحتاج للتأكيد على إدارج التنوع البيولوجى، ضمن خططنا، فنحن كقارة نوصل لأفضل التشريعات، لكن التنفيذ هو ما ينقصنا، خاصة أن تلك السياسات غالبا ما ينتهى أمرها بوضعها فى الأدراج، ونحتاج كقارة أيضا إلى العمل على وضع حدا لتحول الغابات إلى صحراء نتيجة لسوء الاستخدام، وإلا فسنواجه مزيدا من معدلات الفقر، وهجرة شعوبنا إلى مناطق أخرى".

 

وتابع نيامب: "نعمل على عدد من المبادرات للتخلص من استخدام البلاستيك نظرا لأثرها السلبى على التنوع البيولوجى، والحفاظ على العالم البرى، ومكافحة الاتجار غير الشرعى فى الحياة النباتية، ونأمل أن تننتهى منها فى أقرب وقت ممكن، ونحتاج إلى تعزيز جهودنا فى ذلك المجال، والتوصل إلى استراتيجية تسمح للقارة فى توحيد الأداء فى التحصير لمؤتمر الأطراف المقبل، فى كافة المجالات المرتبطة والمتصلة بالتنمية".

 


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