الأسر المنتجة بالوادى الجديد تنظم معرضا للمنتجات البيئية بشرم الشيخ

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قالت عايدة التهامي مسئولة الأسر المنتجة بمحافظة الوادي الجديد والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة أن الجمعية ستشارك في معرض المنتجات الذي سوف يتم تنظيمه بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 حتى 29 نوفمبر الحالي.

وأضافت تهامي أن المحافظة ستشارك بمختلف منتجات البلح والخوص والأرابيسك والخزف والفخار بأنواعه المختلفة ومشغولات العرجون ومشغولات من نوي البلح ومشغولات من أشجار النخيل والدوم، كما تضم منتجات الوادي الجديد المشاركة أيضا السجاد والكليم والثوب الواحاتي، مؤكدة أن المعرض يقام علي هامش مؤتمر" التنوع البيولوجى" بمشاركة 196 دولة.