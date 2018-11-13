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اتفاقية تعاون فى مجال الغاز بين الإمارات و"إينى" الإيطالية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:32 م
اتفاقية تعاون فى مجال الغاز بين الإمارات و"إينى" الإيطالية حقل غاز طبيعى
أ ف ب
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أبرمت شركة بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك" الثلاثاء اتفاقية امتياز مع شركة "إيني" الايطالية لانتاج الغاز من حقول بحرية.

وحصلت "ايني" بموجب الاتفاقية التى تبلغ مدتها 40 عاما على نسبة 25% فى حقول "الحِيل" و"غشا" و"دلما"، حسبما أفادت المجموعة الاماراتية فى بيان نشرته على موقعها.

وسيسهم المشروع، بحسب "ادنوك"، فى تطوير "مركز للغاز عالى الحموضة فى المنطقة". ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 1,5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً عند بدء تشغيله فى منتصف العقد المقبل.

وجاء توقيع الاتفاق فى وقت تبدى الامارات رغبة فى الاستثمار فى الغاز، فى ظل تدنى أسعار النفط.

والاسبوع الماضى أجازت الهيئة النفطية الاعلى فى الامارات الدخول فى استثمارات بقيمة 132 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل رفع القدرة على إنتاج النفط والغاز.

أبرمت شركة بترول أبوظبى الوطنية الاثنين اتفاقا مع شركة "أرامكو" السعودية بهدف استكشاف "فرص التعاون المحتملة" فى مجال الغاز الطبيعى والغاز الطبيعى المسال.

وتسعى الامارات من خلال هذه الخطة إلى تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز على أن تصبح فى وقت لاحق مصدّرة له. وتستورد الدولة الخليجية حاليا قسما من حاجتها من الغاز من قطر، علما بان العلاقات مقطوعة بين البلدين منذ يونيو 2017.

وكانت "أدنوك" وقّعت الأحد اتفاق امتياز مع شركة "توتال" الفرنسية، تحصل بموجبه الأخيرة على حصة 40% فى امتياز حوض غاز، وذلك بهدف إنتاج مليار قدم مكعب يومياً من موارد الغاز غير التقليدية قبل العام 2030.


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