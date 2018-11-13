إنفوجراف.. ولى العهد السعودى يدعم تأهيل وترميم 130 مسجدا تاريخيا بالمملكة

كتب محمد عبد العظيم

وجه الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، بتأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً في مناطق المملكة، ضمن "مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.





ومن المقرر أن يتم تأهيل 30 مسجداً فى 10 مناطق فى السعودية، بتكلفة تبلغ أكثر من 50 مليون ريال سعودى وذلك خلال المرحلة الأولى من المشروع.





ويأتى اهتمام ولى العهد بتطوير المساجد التاريخية نظراً لمكانتها الدينية، وقيمتها التاريخية، وأصالتها الحضارية، ويعد المشروع أكبر دعم في تاريخ برنامج إعمار المساجد التاريخية، الذي انطلق قبل 20 عاماً.