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إصابة 17 طالبة باشتباه تسمم غذائى نتيجة تناول وجبة كشرى بالزقازيق

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:30 م
إصابة 17 طالبة باشتباه تسمم غذائى نتيجة تناول وجبة كشرى بالزقازيق تسمم -أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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أصيبت 17 بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بمدينة الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، باشتباه تسمم غذائى عقب تناولهم وجبة كشرى، وتم استدعاء صاحب المطعم لعرضه على النيابة العامة.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ بإصابة 17 طالبة بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بمدينة الزقازيق باشتباه تسمم غذائى، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الزقازيق العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من التحريات الأولية، أن الطالبات عقب خروجهم من المدرسة تناولوا وجبة "كشرى" من أحد المطاعم القريبة من المدرسة، ويرجح أن تكون فاسدة، وتحرر عن ذلك 77553 إدارى قسم ثانى الزقازيق، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق وكشف ملابسات الواقعة.


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