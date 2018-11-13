إحباط هجوم لداعش على القاعدة العسكرية الروسية فى طاجيكستان

دوشنبه (أ ش أ)

أفادت مصادر أمنية بجمهورية طاجيكستان، بإحباط هجوم إرهابى على القاعدة العسكرية الروسية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء أمس الإثنين، عن مصدر فى لجنة أمن الدولة فى طاجيكستان قوله إن "عصابة إجرامية من 12 شخصًا، وبأمر من تنظيم (داعش) الإرهابي، كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابى عند مدخل القاعدة الـ 201 الروسية وفى المدرسة التابعة لوزارة الدفاع الروسية فى دوشنبه عاصمة البلاد".

وأوضح المصدر أنه تم إلقاء القبض على عناصر العصابة أثناء اجتماعهم فى إحدى الشقق فى العاصمة الطاجيكية، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميًا حتى الآن.

من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام روسية عن قيادة القاعدة العسكرية الروسية أنها لم تتلق أى بلاغ رسمى من سلطات طاجيكستان بشأن إلقاء القبض على العصابة، وتتحقق من صحة المعلومات بهذا الخصوص، ووضعت القاعدة فى حالة تأهب.