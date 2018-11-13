أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

كتب محمد تهامى زكى

أثار اختفاء خالد الهيل، جدلا واسعا داخل الوسط القطرى خاصة، والخليجى عامة، خاصة أنه كشف فى وقت سابق عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، أنه يتعرض لتهديدات من النظام القطرى حالة جدل واسعة خاصة أن هناك تجاهل من قبل منابر قطر الإعلامية تجاه اختفاءه، ليتن تدشين هاشتاج "أين خالد الهيل؟"، للكشف عن مساوئ النظام القطرى.

المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، سلط الضوء على اختفاء المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": معلومة للسعوديين فقط، إن المعارضة يتغيبون عن الساحة لفترة معينة للمساومة.





وأضاف المعارض القطرى فى تغريدته: أن هذه الاعتقالات والاختفاء لفت انتباه خصوم قطر لتربح المادي والدعم ولفت انتباه سلطة تميم لإجراء صفقة.