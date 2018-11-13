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أمن سوهاج يضبط المتهمين بخطف طفلة لمساومة أسرتها على فدية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:00 م
أمن سوهاج يضبط المتهمين بخطف طفلة لمساومة أسرتها على فدية الطفله بعد عودتها لأسرتها
كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني
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نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفلة للحصول على مبالغ مالية من أهلها، والتخطيط لقتلها عقب الحصول على مبلغ الفدية، وتعيد الطفلة سالمة لأهلها.

وتلقى مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج، بلاغا من ربة منزل 45 سنة، مقيمة بدائرة المركز، بأنه حال توجهها لإحضار نجلتها البالغة من العمر خمس سنوات من الحضانة أخبرتها مشرفة الحضانة بحضور سيدة واصطحابها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج وقطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم كلٍ من "خضرة . م . ع 28 سنة" ربة منزل ، "سهير . م . أ 30  سنة" ربة منزل، "ممدوح . أ . أ 26 سنة" سائق توك توك، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتفاق فيما بينهم على خطف أحد الأطفال بقصد الحصول على مبلغ الفدية، وارتكابهم تلك الواقعة واعتزامهم قتل الطفلة، عقب الحصول على مبلغ الفدية خشية افتضاح أمرهم.

وتبين من خلال التحريات قيام المتهمة الأولى باستدراج الطفلة واصطحابها "لكونها جارتها" باستخدام مركبة توك توك قيادة المتهم الثالث وتوجهوا لمدينة طهطا وقامت بترك الطفلة لدى "بيسة . أ . م 53 سنة" ربة منزل ومقيمة بمدينة طهطا بإدعاء أنها نجلتها، وأمكن تحرير الطفلة المختطفة، وبمناقشة ربة المنزل الأخيرة تبين عدم علمها بأن الطفلة مختطفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

سوهاااج
المتهمين بعد القبض عليهم

 

 

 


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