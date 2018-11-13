أسوان تدخل مرحلة جديدة بعد إعلانها عاصمة للشباب الأفريقى

أسوان - صلاح المسن

تتأهب محافظة أسوان للوصول إلى المستوى الذى يليق بمكانتها كعاصمة للشباب الأفريقي خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال العمل المتواصل من القيادات التنفيذية بكافة القطاعات، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بإعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقى لعام 2019 وإستضافتها لمنتدى الشباب العربى والأفريقى.

وأكد العديد من شباب أسوان لـ"اليوم السابع" أن اختيار أسوان لتكون عاصمة لشباب أفريقيا سيعمل علي تنمية محافظة أسوان بشكل عام من خلال حزمة من المشاريع المهمة التي تخدم الشرائح الشبابية، فضلا عن أنه سوف يتيح مساحة كبيرة للشباب للعطاء والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم ويبعث رسالة حب وسلام واستقرار من أسوان للقارة الأفريقية.

بداية يقول "حمدى عبد الله" من شباب أسوان، إن تتويج المحافظة عاصمة للشباب الأفريقي فرصة سانحة لشبابها للاستفادة من مكتسبات تحويلها إلى عاصمة للشباب الأفريقي، وأنه يتمني أن يتصدر الشباب المواقع القيادية بكافة إدارات أسوان التنفيذية والاعتماد علي مقدراتهم الشبابية، ويكون هناك برامج لمدراء المستقبل بكافة المديريات والقطاعات.

ولفت "محمد منصور" من شباب المحافظة أن إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي جاء في الوقت المناسب، خاصة مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي، حيث يهدف للاهتمام بالشباب، وأن أسوان في حاجة ماسة لذلك، وأن هذا الإعلان سوف يعزز دور الشباب لتحمل المسئولية، مضيفاً أنه يتوقع أن يتم زيادة الفرص التدريبية.

ويتمني أن تكون خلال الفترة المقبلة فعاليات تنموية وحلقات نقاشية لتحديد ملامح العاصمة الشبابية بمشاركة واسعة لشباب أسوان وعمل قاعدة بيانات بالقيادات الشباية التي تمكنت من شغل مناصب إدارية عليا، وخاصة في القطاع الخاص، وكذلك من الشباب الحاصلين علي الدكتوراه وعلي الدرجات العلمية النادرة والشباب الحاصل علي الجوائز العلمية المميزة، وكذلك بمشاركة شباب أسوان الذين يعملون في بناء المشروعات التنموية الكبري علي أرض المحافظة مثل المدينة الشمسية و محور كوبري كلابشة ومصنع كيما الجديد وغيرها، فضلا عن شباب أسوان الطموح ممن برعوا في مختلف المجالات وأصحاب المشاريع الشبابية الناجحة .

ويضيف "سيد الجعفري "من شباب أسوان أن إعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقي إضافة كبيرة للمحافظة، وأنها أصبحت بالفعل جاهزة لمثل هذه المكانة خاصة مع فتح المحافظة زراعيها للأخوة الأفارقة للدراسة والعلاج، وأكد أن شباب أسوان يتفاعل مع أي برامج أو أنشطة تقام علي أرض المحافظة والدليل علي ذلك أن ورش العمل التي تقام علي هامش المهرجانات تشهد إقبالا كثيفا من المشاركات الشبابية، وهو ما يضاهي أي محافظة أخري، فضلا عن وجود ثقافة العمل الشبابي الجماعي والتطوعي لشباب أسوان من خلال المشاركة في حملات النظافة والتجميل والتوعية والمشاركة في القوافل الطبية.

ويشاركهم الرأي "مصطفي عبود " من شباب أسوان، أن الفترة القادمة سوف تشهد بالتأكيد بناء قدرات الشباب فى جميع المجالات الثقافية والعلمية والرياضية والفنية والاجتماعية وتأهلي الشباب للريادة محليا ودوليا، مؤكداً أن محافظة أسوان تمتلك البنية الأساسية لعقد المنتديات وورش العمل ولاستضافة شباب أفريقيا ودول حوض النيل لتعزيز الحوار والتعاون والتقارب، فضلا عن جاهزية البنية الأساسية الرياضية لإستضافة دورات الألعاب الرياضية ويعرب عن توقعاته بأنه تكون الفترة القادمة حافلة بالأنشطة الرياضية والألعاب الأوليمبية بمشاركة شباب من مختلف الدول الأفريقية.

ويقول " وليد قناوي " من شباب أسوان أنه مما لاشك فيه أن في غضون الأسابيع القادمة ستدخل أسوان مرحلة جديدة بعد إختيارها لتكون عاصمة لشباب أفريقيا، مشيراً الي أنه يجب علي شباب أسوان أن يدرك المسئولية الملقاة علي عاتقه، وأن يدرك أهمية توطيد العلاقات المصرية الأفريقية، ونشر ثقافة السلام وقبول الآخر فضلا عن تطوير نفسه ذاتيا وعدم الإكتفاء بشهادته الجامعية أو المتوسطة فلابد من أن يسعي الشباب للتدريب خاصة أن أسوان حاليا تشهد بالفعل مشروعات رائدة وضخمة وتتحتاج سواعد الشباب.