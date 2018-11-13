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أسعار الذهب ترتفع من أقل مستوى في أكثر من شهر بفعل اقتناص الصفقات

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:34 ص
أسعار الذهب ترتفع من أقل مستوى في أكثر من شهر بفعل اقتناص الصفقات ذهب _ أرشيفية
رويترز
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين إلى اقتناص الصفقات، بعد انخفاض المعدن النفيس إلى أدنى مستوياته فى أكثر من شهر تحت وطأة دولار قوى.
 

وفي الساعة 0746 بتوقيت جرينتش كان السعر الفورى للذهب مرتفعا 0.2 % إلى 1202.57 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أكتوبر تشرين الأول عند 1199.72 دولار في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1203.8 دولار للأوقية.

وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداول الذهب في هونج كونج "لم نر هذا المستوى منذ فترة، لذا نشهد بعض الشراء، "لكن، الدولار القوي وضع سقفا على السوق."

يحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قرب أعلى مستوياته في 16 شهرا 97.69 المسجل أمس الاثنين.

وارتفعت الفضة 0.6 % في المعاملات الفورية إلى 14.04 دولار للأوقية بعد أن لامست أقل سعر في أكثر من شهرين عند 13.95 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.8 %إلى 1104.70 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.6 % إلى 845.60 دولار للأوقية.


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