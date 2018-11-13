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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:28 م
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أبو الغيط يشارك فى مؤتمر الأمن الغذائى العربى فى إمارة الفجيرة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:03 م
أبو الغيط يشارك فى مؤتمر الأمن الغذائى العربى فى إمارة الفجيرة أبو الغيط
(أ ش أ)
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غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القاهرة، اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في افتتاح اجتماعات المؤتمر العربى السادس للأمن الغذائى، والذي ينظمه اتحاد الغرف العربية على مدار يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة.

وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن مشاركة أبو الغيط في هذا المؤتمر تأتي في إطار الحرص الكبير الذي يوليه الأمين العام والجامعة العربية بالارتقاء بأوضاع الأمن الغذائي العربي في ضوء ما لهذا الملف من أولوية خاصة ومتقدمة ترتبط بالاحتياجات المباشرة واليومية للمواطن العربي، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يشهد المؤتمر تبادل وجهات النظر حول الفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وكيفية الارتقاء بدور القطاع الخاص العربي في استخدام التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها الاقتصادية في إطار السعي لتطوير القطاعات الزراعية المختلفة بالمنطقة العربية.

 


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