6 أسباب تبطل صوت الطالب فى انتخابات الجامعات.. تعرف عليها

وائل ربيعى

تنتظم أعمال الانتخابات الطلابية بالجامعات، التى تتضمن اليوم، الاثنين، جولة الإعادة على هذه الانتخابات ليتم إعلان التشكيل النهائى للاتحادات الطلابية بالكليات بحد أقصى غد الثلاثاء ليتم تصعيد رؤساء اتحادات الكلية والجامعة بحد أقصى نهاية الأسبوع الجارى.

ويرصد "اليوم السابع"، أسباب مبطلات الصوت الانتخابى بهذه الانتخابات.



1-إذا أشر الطالب على ورقة الانتخاب بأى علامة.

2-إذا كتب الطالب اسمه على ورقة الانتخاب.

3-إذا انتخب الطالب عددا يقل عن العدد المحدد.

4-إذا انتخب الطالب عددا يزيد عن العدد المحدد.

5-إذا كتب أى عبارة على الورقة الانتخابية.

6-إذا لم يلتزم الطالب بتعليمات الورقة الانتخابية.