41 قتيل ومصاب من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمنى شمالى الضالع

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قتل وأصيب 41 من عناصر مليشيا الحوثى ، اليوم الإثنين ، فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى فى أطراف مدينة دمت شمالى محافظة الضالع جنوبى البلاد.

وذكرالموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصدر ميدانى قوله إن المواجهات إندلعت عقب محاولة مجاميع من المليشيا التسلل من اتجاهين الى مواقع محررة فى أطراف مدينة دمت.

وأوضح المصدر أن المليشيا حاولت التسلل الى موقع حصمى غربى مدينة دمت، والى موقع الثعيل شمال بيت اليزيدى جنوبى المدينة.

وأكد أن قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن تكبدت 28 قتيلا ، وجرح 13 أخرين وأسرت 9 من عناصر المليشيا بينهم القيادى الميدانى البارز فى الجبهة المدعو عبدالواحد الراعي.