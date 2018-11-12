3.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا..منها 1.2 مليار صادرات

كتبت- هبة حسام

بالتزامن مع زيارة الرئيس إلى مدينة باليرمو الإيطالية، والمقرر أن يصل إليها اليوم الاثنين، فى زيارة رسمية لمدة يومين، ننشر حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء.

بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين، 3.993 مليار دولار للفترة من يناير – يوليو 2018، منها 1.235 مليار دولار صادرات مصرية، مقابل 2.758 مليار دولار واردات، حيث تعد إيطاليا من أكبر 5 دول تستورد منهم مصر.

ووفقاً للبيانات الإحصائية، الواردة ضمن أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء، استحوذت إيطاليا على 6.2% من إجمالى واردات مصر، خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، فيما تمثلت أهم السلع الإيطالية المستوردة فى: "الآلات والأجهزة الآلية، مصنوعات من حديد، لدائن ومصنوعاتها، أجهزة كهربائية".

يذكر أن زيارة الرئيس السيسى لمدينة "باليرمو" الإيطالية، تأتى فى إطار المشاركة بأعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبى، وذلك تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة يومين.