وكيل وزارة الرى: مصر حريصة على تنفيذ مشروعات بدول حوض النيل

أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية و الري، حرص الدولة علي التعاون مع دول حوض النيل، وذلك من خلال مشروعات تنفيذها الحكومة المصرية واستثمارات تنفق بهذه الدول، ولعل آخرها إفتتاح وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، سد "كاسيسي" الذي قامت مصر بإنشائه في دولة أوغندا، وسط ترحاب شديد الأمر الذي يخلق علاقات طيبة بين البلدين، مضيفا: "عندما سأل الوزير الذين حضروا احتفالية الافتتاح عمن قام ببناء السد.. أجابوا بأنها مصر".

وقال عبد العظيم، خلال إجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب اليوم الأثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، إن مصر تعمل أيضا علي تذليل كافة العقبات والمشاكل المائية التي تواجه دول حوض النيل، ومنها إزالة ورد النيل الذي يعوق الصيد في بعض الدول الأفريقية بالإضافة إلي مشروعات الحماية من السيول، وتنفيذ عدد من الأبار الجوفية.

وأشار عبد العظيم، إلى مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذى يجرى حالياً ويعد أحد الركائز الأساسية التى تستهدف تنشيط لتجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، لافتاً إلى أن المشروعات التي تجريها مصر مع دول حوض النيل في إطار التعاون المشترك عملت علي التقارب بين دول حوض النيل.

وفي سياق متصل، لفت وكيل وزارة الموارد المائية والري، إلي أهمية فعاليات أسبوع القاهرة للمياة الذي عقد في مصر بشهر أكتوبر الماضي وبحضور 100 دولة، والذي وجهت مصر من خلاله رسالة للخارج حول الموقف المائي الصعب لدينا.