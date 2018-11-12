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وزير قطاع الأعمال: نرحب بالشراكة مع القطاع الخاص ومفيش صناعات استراتيجية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:47 ص
وزير قطاع الأعمال: نرحب بالشراكة مع القطاع الخاص ومفيش صناعات استراتيجية مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
كتب: عبد الحليم سالم - منى ضياء - تصوير عمرو مصطفى
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رحب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف إحداث قيمة مضافة وضخ استثمارات جديدة.

جاء ذلك فى كلمته بمؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص الذى تنظمه مؤسسة عالم المال بحضور الدكتور حسن راتب رجل الأعمال ومحسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار وعاطر حنورة ، رئيس وحدة المشاركة بوزارة المالية وعدد من رؤساء الشركات القابضة والتابعة.

وأضاف الوزير، انه من المهم تشجيع الأفكار المبتكرة على غرار المطور عموما، وبالتالى يمكن جذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن الوزارة تسعى للشراكة مع القطاع الخاص فى صناعة السيارات من خلال شركتى النصر والهندسية، والنقل والهندسة فى صناعة إطارات السيارات، لافتا إلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للشراكة والمساهمة فى المشروعات، وبالتالى قريبا سيتم البدء فى برنامج الطروحات، مشيرا إلى أنه لا مانع من التخارج من الشركات أو طرح نسبة منها للقطاع الخاص بهدف التطوير.

وأشار الوزير، إلى أنه لا يوجد مسمى صناعات استراتيجية على سبيل المثال صناعة السلاح فى أمريكا بيد القطاع الخاص، وهذا لا يعنى تواجد الحكومة فى الصناعة المهمة مثل الدواء والغذاء.

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (1)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (2)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (3)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (4)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (5)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (6)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (7)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (8)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (9)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (10)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (11)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (12)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (13)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (14)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (15)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (16)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (17)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (18)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (19)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (20)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (21)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (22)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (23)
 

 

صور مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (24)
 

 


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