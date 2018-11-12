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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:05 م
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وزير القوى العاملة يكرم 150 من قدامى العاملين بشركة عجيبة للبترول

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:04 م
وزير القوى العاملة يكرم 150 من قدامى العاملين بشركة عجيبة للبترول محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، والمهندس عصام القفاص رئيس مجلس إدارة شركة عجيبة للبترول ، والعضو المنتدب، اليوم الإثنين ، حفل تكريم 150 من قدامى العاملين بالشركة ، فضلا عن  تكريم بعض قياداتها السابقين، بمنحهم  دروع ، وشهادات تقدير وهدايا رمزية ، تقديرا لجهدهم خلال فترة خدمتهم.

جاء ذلك بمناسبة احتفال الشركة بمرور 32 عاما على تأسيسها، تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية .

كما تم منح  وزير القوي العاملة محمد سعفان درع الشركة تكريما له على فترة عمله السابقة بالشركة وتقديرا لجهده المبذول وإخلاصه في العمل.

وأعرب "سعفان" عن سعادته وفخره ، كونه أحد العاملين السابقين بالشركة، مشيدا بما اكتسبه من القيادات المتميزة ، والتي أثرت في شخصيته، وكانت سببا جوهريا لما وصل إليه الآن.

وقدم الوزير الشكر والتقدير لكل من أسهم فى نجاح الشركة وتطويرها، معربا عن أمله أن تظل في نجاح مستمر.

وأهدى الوزير درع الوزارة لجميع العاملين بالشركة، وتسلمه المهندس عصام القفاص ، تكريما للمجهود المبذول وإخلاصهم في العمل وروح الفريق الواحد التي تسود بينهم.

وفي نفس السياق رحب " القفاص" بالحضور، معربا عن سعادته لتواجد وزير القوى العاملة ، والمهندس هاني حافظ الذي تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة في بدايتها ، مشيرا إلى أن هذا الحفل له طابعا خاصا لأنه يجمع أفراد أسرة عجيبة كلها ، وأن فكرة الحفل هذا العام يغلفها الوفاء والانتماء للجذور التي لها بصمة كبيرة داخل الشركة .

وتم خلال الاحتفالية استعراض فيديو عن تاريخ الشركة وتأسيسها ، ورؤساء مجالس إدارتها ، كم تم عرض نبذه عن إنتاج الشركة من البترول وحجم التطور في هذا الإنتاج.

 

 


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