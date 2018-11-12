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وزير الزراعة للنواب: الحكومة مدت مهلة تحزين البطاطس حتى أول ديسمبر

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:49 م
وزير الزراعة للنواب: الحكومة مدت مهلة تحزين البطاطس حتى أول ديسمبر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن الحكومة وافقت على مد مهلة تخزين البطاطس في الثلاجات، حتى أول ديسمبر المقبل.

وأضاف أبو ستيت، خلال لقاء مصغر مع أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم، أن مد المهلة يأتى فى إطار عدم خروج كل كميات البطاطس المخزنة بالثلاجات في الأسواق حاليا، ونكون أمام مشكلة ثانية بعد استهلاك كافة الكميات في فترة قصيرة.

وأكد وزير الزراعة، أن هذا القرار سيمنع رفع الأسعار ثانية، وسيضمن تحقيق التوازن في أسعار البطاطس خلال الأيام المقبلة.

وتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة والوزير على عقد اجتماع اللجنة الأربعاء المقبل، لمناقشة كافة المشكلات التي يطرحها النواب بشأن أزمة البطاطس والطماطم، وجاءت زيارة الوزير للجنة، اليوم بشكل مفاجئ، للاعتذار عن عدم حضوره اجتماع أمس، معلنا أنه كان لديه ارتباطات باستقبال عدد من الوفود الخارجية.

 

 

 

 

 


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