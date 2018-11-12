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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:07 م
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وزير الداخلية الألمانى يعتزم الاستقالة من رئاسة حزبه

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:05 م
وزير الداخلية الألمانى يعتزم الاستقالة من رئاسة حزبه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر
أ ش أ
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أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عزمه الاستقالة من رئاسة الحزب "المسيحي الاجتماعي البافاري"، مؤكدا استمراره كوزير للداخلية في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين أنه بحسب بعض التقارير فإن زيهوفر كان يخطط للاستقالة من المنصبين، غير أنه قال - في تصريح للصحفيين - "أنا وزير الداخلية الفيدرالي وسأواصل خدمتي في هذا المنصب."

وأكد زيهوفر عزمه الاستقالة من رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مضيفا أنه سيعلن عن تفاصيل حول التوقيت في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتم إعادة انتخاب زيهوفر زعيما للحزب "المسيحي الاجتماعي البافاري" في شهر ديسمبر الماضي إلا أنه تم إثارة بعض التساؤلات حول قيادته للحزب في أعقاب الأداء المتردى الذي شهده الحزب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ولاية بافاريا في سبتمبر الماضي.

 


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المانيا

الحزب المسيحى الاجتماعى

ولاية بافاريا




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