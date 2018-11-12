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وزارة التعليم تبحث شكاوى أولياء أمور المدارس اليابانية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:00 ص
وزارة التعليم تبحث شكاوى أولياء أمور المدارس اليابانية المدارس اليابانية
كتب محمود طه حسين
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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تبحث شكاوى أولياء أمور طلاب المدارس المصرية اليابانية والتى أكدوا فيها تراجع المستوى الخدمى والتعليمى للمدارس رغم أنه بدأ تشغيلها أوائل اكتوبر الماضى.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم إزالة أى عقبات أو مشكلات تتعلق بالدراسة فى المدرسة ومن شأنها التأثير على مستوى الطلاب والعملية التعليمية برومتها، موضحة أن هناك تقدم ملحوظ فى الدراسة وأى تجربة فى بدايتها سوف تقابلها بعض العقبات ويتم إزالتها.

وأوضحت المصادر أن هناك متابعة دقيقة تتم من قبل الوزارة والشركة التى تدير تلك المدارس، بشكل مستمر لإزالة العقبات وتقديم حلول فورية وبدائل لها، قائلة: الدراسة منتظمة وبعض الأمور الإدارية التى شكا منها أولياء الأمور سيتم التصدى لها.

وكان أولياء الأمور تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم وبعض الجهات يشتكون فيها من سوء الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب فى تلك المدارس.

 


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