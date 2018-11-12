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نيابة كرداسة تطالب بسرعة التحريات حول وفاة الطفل يوسف ضحية الإهمال

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:58 ص
نيابة كرداسة تطالب بسرعة التحريات حول وفاة الطفل يوسف ضحية الإهمال محكمة -أرشيفية
كتب سليم على
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طالبت نيابة كرداسة، سرعة التحريات حول واقعة وفاة طفل، إثر إصابته بصعق كهربائى، عندما لامس جسده "تاندة" خاصة بمحل تجارى بدائرة القسم. 
 
كان العقيد محمد عبد الشكور، مفتش المباحث الجنائية، قد تلقى بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة إصابته بصعق كهربائى بإحدى قرى منشأة القناطر.
 
انتقل الرائد طارق مدحت رئيس مباحث منشأة القناطر، إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل يدعى "يوسف. أ" 9 سنوات أثناء سيره بالشارع لامس جسده تندة خاصة بمحل تجارى بها موصل كهرباء، مما أسفر عن إصابته بصعق كهربائي ومفارقته الحياة. 
 
 
 

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