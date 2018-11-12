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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:14 م
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نجاة مجموعة من الفلسطينيين فى قصف إسرائيلى وسط غزة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:44 م
نجاة مجموعة من الفلسطينيين فى قصف إسرائيلى وسط غزة غزة
أ ش أ
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نجت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، من قصف صاروخى استهدفهم شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة .

وأفاد شهود عيان بأن طائرة حربية إسرائيلية من نوع "أباتشي"، أطلقت صاروخا على مجموعة من المواطنين بالقرب من السياج الحدودى شرق مخيم البريج، ونجوا بأعجوبة من الإصابة بالصاروخ الإسرائيلي.

وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت فى وقت سابق اليوم الاثنين ، بقذيفتين أرضا فارغة غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات فى صفوف المواطنين فى المكان

فيما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، رشقات من الصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وأعلنت مصادر إسرائيلية عن سقوط قذيفة هاون على حافلة للمستوطنين بمحيط غزة مما أسفر عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة على الأقل.

وذكرت المصادر أن قذيفة الهاون سقطت على الحافلة فى "المجلس الإقليمي" أشكول، مما أدى إلى إصابة خمسة إسرائيليين بجروح أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة وأربعة آخرين بالطفيفة.

وشنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على مناطق مختلفة فى قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مرصدا للمقاومة شمال القطاع، بينما قصفت طائرات مروحية مجموعة من الشبان بالقرب من السلك الفاصل وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفى ذات السياق قصفت المقاومة الفلسطينية، دفعات من الصواريخ باتجاه المستوطنات فى غلاف غزة، وتسمع فى القطاع أصوات انفجارات ناتجة عن تصدى القبة الحديدة للصواريخ.


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