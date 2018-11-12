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موسكو تعلن ترميم 100 مدرسة سورية مع بدء العام الدراسى الجديد

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:00 ص
موسكو تعلن ترميم 100 مدرسة سورية مع بدء العام الدراسى الجديد المدارس فى سوريا
دمشق (أ ش أ)
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسى اللواء يفجينى خارتشينكو، عن ترميم وإعادة تأهيل حوالى ألف مدرسة فى سوريا مع بدء العام الدراسى الجديد، بينها 250 فى محافظة حلب.

وأضاف خارتشينكو - فى لقاء مع ممثلى الوسط الاجتماعى والسلطات المحلية بدمشق ، أوردته قناة ( روسيا اليوم ) الاثنين - "مع بداية العام الدراسى الجديد تم ترميم أكثر من ألف مدرسة فى سوريا ففى محافظة حلب، جرى ترميم 247 مدرسة بما فيها 101 فى المدينة نفسها، ولا تزال عمليات الترميم مستمرة ".

وأشار إلى أن المهمة الأساسية بعد الحرب، تكمن فى إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية فى سورية، مضيفا أن الأولوية الآن تهدف لإعادة تأهيل المرافق ذات الأهمية الاجتماعية وفى مقدمتها المدارس والمستشفيات والمراكز الطبية ومرافق الطاقة والمياه.

وأوضح أن مركز المصالحة الروسى يقوم كذلك وبالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم وتوزيع المساعدة الإنسانية والخيرية، ولفت إلى أنه خلال نصف العام الأخيرة تم توزيع أكثر من 600 طن من المواد الغذائية، و900 طن من الخبز، فضلا عن الأدوية والمواد الطبية.

 


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