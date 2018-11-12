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"من إنتاجنا".. معرض لتسويق منتجات الأسر فى شمال سيناء.. إليك التفاصيل

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:44 م
"من إنتاجنا".. معرض لتسويق منتجات الأسر فى شمال سيناء.. إليك التفاصيل معرض - أرشيفىة
شمال سيناء - محمد حسين
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تستعد محافظة شمال سيناء لإقامة معرض لتسويق منتجات الأسر تحت عنوان "من إنتاجنا"، خلال الفترة من 15 حتى 22 من نوفمبر الجارى.

وقال عادل رستم، رئيس مجلس إدارة الجمعية المنظمة للمعرض، أنه سيقام فى مركز شباب العريش، تلبية لظروف ملحة، لتحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر بشمال سيناء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المنظمة للمعرض أن المعرض يشمل منتجات منزلية محلية، وأشغال يدوية وحرف بيئية وأدوات منزلية، ومفروشات وأدوات مكتبية وملابس يشارك بها 20 عارضا.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المنظمة للمعرض إلى أن المعرض يتضمن فعالية "مبادرة بائع"، ويقوم المسئول والقيادة الطبيعية بالمشاركة فى التسويق لمنتجات المعرض، كما يقوم بالبيع مباشرة للجمهور، وتخصيص ركن للأطفال وجناح للبيع خاص بأسر الشيخ زويد ورفح.

وقال أحمد النواسانى، مشرف بالمعرض، أن فعاليات المعرض تتضمن انطلاق مهرجان دورات تدريبية فى المهارات للشباب المتطوع فى المعرض، وعرض لبعض الروايات والكتب، كما ستقام امسيات ثقافية وفنية يوميا بالتعاون مع مركز شباب العريش ومديرية الشباب والرياضة وقصر ثقافة العريش.

 


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