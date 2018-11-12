مصرع شخص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية وإصابة 8 مواطنين وتم نلقهم لتلقى العلاج بالمستشفى.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من مأمورقسم شرطة محرم بك من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوى مدخل قرى أبيس - تجاه القاهرة .

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصادمة بين السيارة رقم س ل ف 5836 مصر "ميكروباص" قيادة م م ع 27 سنة سائق مقيم دائرة القسم وعربه خشبية تجرها دابه يقودها ط م ع 40 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول العامرية أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالعربة الخشبية تقطع الطريق أمامه للدوران للاتجاه المقابل فلم يستطع مفاداتها واصطدم بها.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى وإصابة قائد العربة الخشبية وشخص أخر بصحبته و"7" من مستقلى السيارة بجروح وكدمات بالجسم تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف ، والمصابين لمستشفيات " الشرطة - الجامعى - الجمهورية " للعلاج.

وحدثت تلفيات بالسيارة، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتم التحفظ على السيارة والعربة الخشبية وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر المحضر رقم 27050/ 2018 جنح قسم شرطة أول العامرية.