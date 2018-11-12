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مركز دراسات أمريكى: كوريا الشمالية تبقى على قواعد صواريخ غير معلنة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:53 م
مركز دراسات أمريكى: كوريا الشمالية تبقى على قواعد صواريخ غير معلنة ترامب وكيم جونج أون
رويترز
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قال مركز دراسات أمريكى اليوم الاثنين إنه تعرف على 13 على الأقل من بين ما يعتقد أنها 20 قاعدة صواريخ عاملة داخل كوريا الشمالية مما يلقى الضوء على التحديات التى يواجهها المفاوضون الأمريكيون الذين يأملون فى إقناع بيونج يانج بالتخلى عن أسلحتها النووية وصواريخها طويلة المدى.

وقال الباحث جوزيف بيرموديز فى تقارير أصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشنطن إن أعمال صيانة وتحسينات طفيفة على البنية الأساسية رُصدت فى بعض المواقع رغم المفاوضات الجارية.

وتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالعمل على نزع السلاح النووى فى قمتهما التاريخية فى يونيو فى سنغافورة لكن الاتفاق افتقر للتحديد والمفاوضات لم تحرز تقدما يذكر بعد ذلك.

والمواقع المذكورة فى تقرير مركز الدراسات متناثرة في مناطق نائية وجبلية فى مختلف أرجاء كوريا الشمالية ويمكن استخدامها لنشر صواريخ باليستية متنوعة المدى أطولها مدى يعتقد أنه قادر على الوصول إلى أى مكان فى الولايات المتحدة.

وكتب بيرموديز "قواعد تشغيل الصواريخ ليست منشآت إطلاق" وأضاف "يمكن إطلاق الصواريخ من داخلها في حالات الطوارئ لكن إجراءات التشغيل التي يتبعها جيش الشعب الكوري تتطلب ان تكون منصات إطلاق الصواريخ بعيدة عن القواعد وموجودة في مواقع إطلاق جرى استطلاعها من قبل أو شبه مجهزة للتشغيل".

 

 

 

 


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