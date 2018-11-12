مد أجل الحكم على خادمة وزوجها بتهمة قتل "مسنة" لسرقتها فى بولاق لـ 9 يناير

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم علي خادمة وزوجها؛ لاتهامهما بقتل "مسنة" عمدًا مع سبق الإصرار لسرقتها، بدائرة قسم بولاق الدكرور، لجلسة 9 يناير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى، ومحمود عبد المنعم القرموطى، ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسى.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 20349 لسنة 2017 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين "سالي رجب عبد الحميد"، 24 عامًا، خادمة، و"تامر سعيد يحي أبو سريع"، 38 عامًا، سائق.

قانا بقتل المجنى عليها "نعمات رشاد مهران"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية، وعقدا عزمهما علي الخلاص منها لسرقة ما بحوزتها من نقود ومنقولات، وأعدت لهذا الغرض سلاح أبيض «سكين»، مستغلين تواجدها بمفردها وعمل المتهمة الأولى، وقاما بقتل المجنى عليها وسرقة محتوايتها.