مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة يكشف تفاصيل مشروع مهارات التجارة والتنوع بمصر

كتب- إسلام سعيد

قال اريك أوشيلين مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن مشروع "تعزيز مهارات التجارة والتنوع الاقتصادى فى مصر" يهدف إلى تعزيز الحوار حول احتياجات القطاعات المعنية لتحديد السياسات والتدخلات التى تدمج المهارات المرتبطة بالتجارة وترفع القدرة التنافسية وتزيد الصادرات.

وأضاف خلال حفل ختام مشروع "تعزيز مهارات التجارة والتنوع الاقتصادى فى مصر" والذى نفذته منظمة العمل الدولية خلال الفترة 2014-2018 ويمول ضمن الإطار الواسع لمبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية"، التى أطلقتها المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، أن المشروع يركز على قطاعين من أهم القطاعات التصديرية فى مصر، هما الصناعات الغذائية، وصناعة الأثاث ويعمل المشروع بالتنسيق الكامل مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات.

ولفت أوشيلين الى أن المشروع استهدف العمالة الحالية، وأصحاب الأعمال فى القطاعات المعنية ،طلاب ومعلمي المدارس الثانوية الزراعية ،والمدارس الصناعة وشعبة الصناعات الخشبية .

وأوضح أنه في ظل عدم توافر معلومات توصيفية لأهم المهن في الصناعات الغذائية، حرص المشروع على تطوير نماذج معلومات توصيفية لنحو 14 مهنة مختارة، تمثل المهن الاكثر طلبا في الصناعات الغذائية ، وتحتوي على معلومات عن متطلبات وظروف العمل الخاصة بكل مهنة، بالشكل الذى يرفع وعي الدارسين ،والباحثين عن فرصة للتوظف بهذه المهن.

وأضاف أن المشروع أصدر تقريرا تحليليا لتطبيق منهجية مهارات التجارة، والتنوع الاقتصادي، والذى أظهر ضرورة الحاجة الى مساعدة قطاع الصناعات الغذائية، لتحسين الوضع الخاص بمعايير سلامة الغذاء، بالشكل الذى يدعم التصدير، ويحقق وضعا أفضل في السوق المحلي.

وفى مجال دعم قطاع صناعة الأثاث، أشار أوشيلين إلى أن المشروع طور نماذج توصيف للمهن الأكثر أهمية في الصناعة وعددها 13 مهنة،ونفذ المشروع برنامجين تدريبيين بحضور 40 متدربا من العاملين او المعنيين بصناعة الأثاث ،كما قام بتحديث مقرر دراسي لطلبة التعليم الثانوى الصناعى، يدعم الجدارات بالإضافة للعمليات الفنية المرتبطة بالانتاج، منوها إلى أن المقرر يقسم إلى ثلاثة أجزاء تدرس على مدارس 3 سنوات.