محمد الطيب مساعدًا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى للشئون الفنية

كتب وائل ربيعى

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قرارا بتعيين الدكتور محمد محمود الطيب، مساعدًا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى للشئون الفنية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الطيب، حصل على درجة الدكتوراه فى علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وشغل منصب معاون وزير التعليم العالى للشئون الفنية، والقائم بأعمال أمين عام مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، كما شغل عضوية عدة لجان فنية منها (اللجنة المقررة لدراسة مقترح النماذج الاستثمارية لإنشاء جامعات أهلية بالأراضي المملوكة للجامعات الحكومية المصرية، واللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومكتب اليونسكو للعلوم فى الدول العربية، واللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاتحاد الإفريقى)، هذا فضلًا عن مشاركته فى العديد من المؤتمرات الدولية، وورش العمل حول التعليم العالى والبحث العلمى.