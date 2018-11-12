محكمة كويتية تؤيد الحبس 5 سنوات لـ"داعشى" حاول تفجير مسجد ومنشأة أمنية

الكويت (أ ش أ)

أيدت محكمة التمييز الكويتية، حكم محكمة الاستئناف، بإدانة مواطن كويتى متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والشروع فى تفجير مسجد زين العابدين فى منطقة السالمية، بالإضافة إلى منشأة أمنية.

وأكدت المحكمة، التى تعد أعلى محكمة فى الكويت، أن حكمها بتأييد الحبس لمدة 5 سنوات على المتهم، جاء بعد ثبوت تورطه فى التهم الموجهة إليه.

كانت محكمة الاستئناف الكويتية، قد خففت عقوبة المتهم البالغ 19 عاما، واكتفت بحبسه لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد حكم أول درجة بحبسه 7 سنوات عن تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور والشروع فى القتل.