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محافظ سوهاج يناقش إنشاء مقر للتنمية الصناعية ومركز خدمات المستثمرين

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:11 ص
محافظ سوهاج يناقش إنشاء مقر للتنمية الصناعية ومركز خدمات المستثمرين جانب من اللقاء
سوهاج عمرو خلف
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التقى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بمكتبه الدكتور محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور محمد ابوعايد رئيس فرع الهيئة العامة للاستثمار بسوهاج، وتناول اللقاء سبل التعاون بين المحافظة والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للتنمية الصناعية للارتقاء بقطاع الاستثمار والمشروعات الصناعية بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التعاون والتكامل والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المعنية لتشجيع المستثمرين وخلق مناخ جاذب للاستثمار، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الهام والحيوى، مشيرا إلى أن سوهاج من المحافظات الواعدة التى تتميز بالعديد من مقومات جذب الاستثمار ومن أهمها الموقع الجغرافى المتميز، وشبكة طرق جيدة تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، بالاضافة إلى وجود مطار دولى، وعدد من المناطق الصناعية .

وتطرق اللقاء لمناقشة إنشاء مقر للتنمية الصناعية بالمحافظة، ومقر لمركز خدمات المستثمرين لتقديم كافة الخدمات لهم عن طريق خدمة الشباك الواحد للتيسير عليهم، وسوف يقوم وفد الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية بعقد لقاء مع المستثمرين بمحافظة سوهاج لبحث طلباتهم والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها .

 

 

 


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