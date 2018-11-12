محافظ القليوبية يطالب بسرعة الانتهاء من مشروع صرف صحي كفر العرب

القليوبية إبراهيم سالم

قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بجولة مفاجئة بمركز ومدينة بنها تفقد خلالها مشروع صرف صحي كفر العرب والجاري تنفيذه، وتتكون من شبكات الانحدار بطول 14000م ونسبة التنفيذ 90% .

وتعمل محطة رفع كفر العرب بطاقة تصميمية 6000م3 حيث تستقبل 4000م3 من محطة مرصفا و2000م3 من شبكات الانحدار بكفر العرب وخط الطرد بطول 8600م إلى توسعات محطة معالجة الوحايشة، وقد رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، وعدد كبير من العاملين بالشركة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وخلال الجولة أكد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع ورصف الطرق المؤدية إليه لتسهيل حركة السير للدخول والخروج إلى المحطات، كما شدد على البدء في توصيل الوصلات المنزلية بالتوازي مع العمل بالمشروع حتي تصل الخدمة للمواطن في أقرب وقت ممكن.