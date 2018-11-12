الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية الصالحية القديمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ومدينة فاقوس لإهماله وتقاعسه فى العمل وتدنى مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمترددين على الوحدة، فضلاً عن عدم تواجده بمقر عمله أثناء الزيارة المفاجئة لمحافظ الشرقية للوحدة لمتابعة سير العمل بها والوقوف على إحتياجاتها من الأدوية والأدوات الطبية اللازمة لتقديم خدمة صحية مميزة لأهالى القرية والقرى المجاورة .

قام محافظ الشرقية، بتفقد شوارع قرية الصالحية القديمة سيراً على الأقدام للتعرف على طبيعة القرية وإلتقى بالأهالى للإستماع إلى شكواهم والتعرف على إحتياحاتهم وتوجيه الجهات المعنية لحلها فوراً .

كما تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة النصر الإبتدائية بقرية الصالحية القديمة، للإطمئنان على سير اليوم الدراسى والتأكد من تواجد العاملين بالمدرسة لتحقيق الإنضباط فى العمل وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، وقام المحافظ بالإطلاع ومراجعة سجل الحضور والإنصرافـ مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لضبط العمل ولإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بكافة المنشآت الحكومية وإلزامهم بمواعيد الحضور والإنصراف وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

كما قام بجولة على مخابز القرية لمتابعة سير العمل بها وللتأكد من نظافتها وسلامة الموازين وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية وحسن معاملة المواطنين .

كلف المحافظ، مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز والمنشآت الغذائية للتأكد من المنتجات المعروضة ومراعاتها للإشتراطات الصحية والبيئية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وإستمع المحافظ من أهالى القرية لمشكلة الصرف الصحى، ليقوم على الفور بإستدعاء رئيس مركز ومدينة فاقوس لمناقشة المشكلة، ووضع ألية عمل محددة لحلها إستجابة لرغبة أهالى القرية، وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير إحتياجات الوحدة الصحية لتقديم خدمة صحية مميزة لأهالى القرية .

أمر محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس، بإزالة التعديات الواقعة على حرم السكة الحديد وعدم السماح بها مرة أخرى، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتأمين حركة القطارات وحفاظاً على أرواح المواطنين، كما وجه المحافظ برفع الإشغالات وتوسعة الطريق الرابط بين محافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية .

واختتم محافظ الشرقية جولته بقرية الصالحية القديمة بعقد إجتماع موسع بمقر الوحدة المحلية بالصالحية القديمة، وبحضور رئيس مركز ومدينة فاقوس ورئيس الوحدة والمحلية ورؤساء الإدارات والأقسام والعاملين بالوحدة، وطلب المحافظ بإعداد تقرير مفصل بكافة إحتياجات ومشاكل الوحدة لدراستها والعمل على حلها .

شدد المحافظ على رئيس المركز بعمل حصر لوكالات الخضار والفاكهة الموجودة بالصالحية القديمة لمتابعة ألية عملها وتقنين طبيعة نشاطها وإعداد تقرير للعرض على المحافظ نهاية الإسبوع الحالى لضمان تقديم منتجات وسلع غذائية مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .



محافظ الشرقية يتفقد قرية الصالحية القديمة



محافظ الشرقية يتفقد قرية الصالحية القديمة



محافظ الشرقية يتفقد قرية الصالحية القديمة