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محافظ الدقهلية يوافق على ترخيص 12 منشأة طبية جديدة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:30 ص
محافظ الدقهلية يوافق على ترخيص 12 منشأة طبية جديدة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على منح الترخيص ل 12 منشأة طبية خاصة جديدة بالمحافظة.

وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة أنه تم الانتهاء من المعاينات الخاصة لهذه المنشآت والتأكد من تطبيق القانون عليها، وأن العيادات والمراكز الطبية التى تمت الموافقة عليها تعمل فى تخصصات ،القلب والأوعية الدموية ،النساء والولادة، الأمراض النفسية والعصبية ،جراحة العظام، فى مراكز ومدن، المنصورة، شربين، أجا ،طلخا .

ومن جانبه طالب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، مؤكدا على أنه لا يدخر جهدا بالتعاون مع العاملين فى القطاع الصحى بالمحافظة فى توفير خدمة طبية متميزة لجميع المواطنين .

 

 


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