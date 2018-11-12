محافظ الدقهلية يبحث مع "الغرفه التجارية" نقل سوق الجملة

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية حضره المهندس احمد رعب رئيس الغرفة التجارية .

وبحث شاروبيم خلال الاجتماع عدد من الموضوعات في مقدمتها مساهمة أعضاء الغرفة في خفض أسعار السلع والمنتجات، وأبدى أعضاء الغرفة استعدادهم لتنفيذ مبادرة محافظ الدقهلية بخفض الأسعار بنسبة لا تقل عن 20-30%.

كما بحث شاروبيم نقل سوق الجملة للخضر والفاكهة من داخل الكتلة السكنية إلى موقع جديد، واستعرض رئيس الغرفة التجارية مشروع إقامة السوق الجديدة على مساحة 13 فدان بما يزيد عن ضعف المساحة الحالية للسوق القديم.

ووافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على اقتراح الغرفة التجارية بإقامة معرض دائم لمنتجات أعضاء الغرفة بما يسهم في توفير عدد كبير من المنتجات بأسعار منخفضة بما يحد من الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين.