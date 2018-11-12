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محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف بكفر الجبل بتكلفة 13 مليون جنيه

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:42 م
محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف بكفر الجبل بتكلفة 13 مليون جنيه جانب من جولة محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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تابع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أعمال الرصف التى تقوم بها المحافظة بمنطقة كفر الجبل بحى الهرم للوقوف على مستوى تنفيذ الأعمال والتأكيد على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للأعمال.
 
وقال المحافظ فى تصريحات له خلال جولته ان اعمال التطوير تشمل رصف وتركيب بلاط انتر لوك ورفع كفاءه الانارة للعديد من الشوارع الحيوية بنطاق حى الهرم وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 13  مليون جنيه.
 
وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تأتى فى إطار اهتمام المحافظة بتطوير العشوائيات و المناطق السكنيه ذات الكثافات العاليه التى تفتقر إلى الكثير من الخدمات.
 
كما تفقد المحافظ خلال الجولة شارع زغلول بحى الهرم والذى يعد من الشوارع الحيوية بالحى للوقوف على حالة النظافة و المرافق ورفع الإشغالات .
 
 ووجه المحافظ رئيس حى الهرم بتنظيم حملات مكبرة ومتتالية لإزالة مواقف الميكروباصات العشوائية المتواجده بالشارع وإزاله اشغالات سوق البطران وإعادته الى خط التنظيم المقرر له وعدم السماح للبائعين بتجاوزه أضافه الى رفع مستوى النظافه بالشارع .
 
وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة بالوعات تصريف مياة الامطار وتنظيفها من المخلفات والتاكد من جاهزية سيارات شفط مياة الامطار وذلك للاستعداد لموسم الامطار.
 
وحرص المحافظ خلال جولته على متابعة أعمال إزاله احد العقارات الايلة للسقوط بحى الوراق و التى ينفذها الحى موجها بتوخى الحظر أثناء تنفيذ اعمال الإزالة لعدم تأثيرها على العقارات المجاروة .
 
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