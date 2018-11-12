قوافل جامعة قناة السويس الطبية تعالج 319 حالة بشرية و139 حالة بيطرية برأس سدر

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، أن القافلة الطبية المجانية للجامعة قامت بعلاج 319 حالة بشرية بقرية رأس مسلة بمدينة رأس سدرمحافظة جنوب سيناء، حيث تم علاج 51 حالة عظام و40 حاله وانف وأذن و25 حالة رمد و32 حاله ونساء و30 حاله باطنه و70حاله طب اسرة وأطفال و19 حالة جلديه و41 حاله أسنان وحالة واحدة مسالك و10 حالات جراحة، وتم صرف جميع الأدوية اللازمه لهم، وتم تنظيم ندوة فى التثقيف الصحى حول كيفيه عمل فحص للثدى وطرق الوقاية من أمراض سرطان الثدى والطرق المناسبه لتغذيه الحامل منذ بداية الحمل، وحتى بعد الرضاعة كما تناولت الندوة التعلم المبدئى للإسعافات الأولية فى المنزل، وخصوصا إسعاف الأطفال.

أما فى القافله البيطرية فقامت القافلة بالكشف على عدد 10 ماعز و61 من الأغنام و100 دواجن و20حمام و2 جمال ليصل الإجمالي الى 193 حاله وتم صرف الأدوية والتحصينات اللازمه لتلك الحالات.

وقامت القافله الزراعية بزياره مزارع الزيتون ووجدت الإصابة الأساسية هى دوده ورق الزيتون، وواجهت الشكوى المتكررة من انخفاض معدل العقد (الثمار) ووجود نقص عناصر فى أشجار النخيل والعنب وقد تم توزيع المبيدات المناسبه وعمل ندوة تثقيفيه زراعيه حول طرق عمل التركيزات وتقليل مرات الرى، كما تم زيارة مزارع بصوب زراعيه وبعض أشجار الفاكهة مثل الجوافة وإصابتها بذبابه الفاكهة.

كان فى إستقبال القافله والتى تم تنظيمها تحت إشراف عمروكشك مديرعام المشروعات البيئية ، على حماده رئيس مجلس ومدينه رأس سدر ، واشرف كامل رئيس القريه، والذى أشاد بمجهود الجامعه تجاه القريه التى يصل عدد سكانها الى 4500 نسمه تقريبا، كما أن القريه تخدم 13 تجمع سكنى.