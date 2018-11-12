video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. ترامب يمشى وحيدا بمسيرة قادة العالم فى الشانزلزيه

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:13 ص
فيديو.. ترامب يمشى وحيدا بمسيرة قادة العالم فى الشانزلزيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

نشر الصحفى ديفيد ناكامورا من صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ظهر خلاله الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يسير بمعزل عن قادة العالم خلال مسيرة بطريق الشانزلزيه بوسط العاصمة الفرنسية باريس.

وقال ناكامورا "قادة العالم يسيرون كتفا بكتف بعرض الشانزلزيه لكن وصل منفردا..ولا يشارك فى ذلك".

وكان قادة العالم يسيرون باتجاه "قوس النصر"، وهو بناء أمر نابليون بتشييده ويرمز لتخليد انتصارات الجيوش الإمبراطورية، وذلك ضمن الاحتفال بالذكرى المئوية لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب العالمية الأولى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئاسة الروسية: عدم الثقة يتزايد بالمماطلة فى التحضير لقمة بوتين -ترامب

ترامب: علينا الحفاظ على حضارة دافع عنها الجنود خلال الحرب العالمية الأولى

ترامب: انتصار الحرب العالمية الأولى كلف الحلفاء ملايين القتلى والجرحى

امريكا

اخبار امريكا

الشانزلزيه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة