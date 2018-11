فيديو.. ترامب يمشى وحيدا بمسيرة قادة العالم فى الشانزلزيه

نشر الصحفى ديفيد ناكامورا من صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ظهر خلاله الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يسير بمعزل عن قادة العالم خلال مسيرة بطريق الشانزلزيه بوسط العاصمة الفرنسية باريس.

وقال ناكامورا "قادة العالم يسيرون كتفا بكتف بعرض الشانزلزيه لكن وصل منفردا..ولا يشارك فى ذلك".

World leaders are walking shoulder to shoulder along the Champs Elysses but Trump arrived separately and isn’t participating in this. pic.twitter.com/kRQlrVKihV