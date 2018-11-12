فوز القائدين الانفصاليين فى انتخابات شرق اوكرانيا

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فاز القائدان الحاليان للمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا بلا مفاجأة، بحسب نتائج شبه نهائية، في الانتخابات التي نظمت الاحد واعتبرتها سلطات كييف وعواصم غربية غير شرعية.

وهدف الاقتراعان الى انتخاب "رئيسي" و"نواب الجمهوريتين الشعبيتين" المعلنتان من متمردي شرق أوكرانيا في دونيتسك ولوغانسك الخارجتين منذ أربع سنوات عن سلطة كييف.

ولم تقدم السلطات الانتخابية في المنطقتين رقما عن عدد الناخبين.

وبعد فرز أكثر من 95 % من بطاقات التصويت، تقدم بشكل كبير القائدان الحاليان بالنيابة دنيس بوشيلين 60,9 % في دونيتسك وليونيد ياسيتشنيك 68,4 % في لوغانسك، بحسب السلطات الانتخابية المحلية.

ويعزز هذا الاقتراع انفصال المنطقتين عن باقي أوكرانيا وهو يسعى لاضفاء شرعية شعبية على قائدي المنطقتين، في وقت يتعثر فيه مسار السلام وتشهد فيه الجبهة مواجهات متقطعة تثقل حصيلة هذا النزاع الذي خلف بحسب الامم المتحدة أكثر من عشرة آلاف قتيل.

وقال بوشيلين مساء الاحد امام ناخبين في دونيتسك "لقد أظهرنا للعالم بأسره اننا لا نستطيع فقط أن نخوض الحرب بل أيضا بناء دولة".

وفاقت نسبة المشاركة في التصويت 80 % في دونيتسك و77 % في لوغانسك، بحسب السلطات الانتخابية.